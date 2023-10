Travolta da tre metri di acqua e fango, la casa di produzione non si arrende: "Il Montone ci ha portato via tutto, ora ripartiamo"

Una storia di rinascita dopo l'alluvione che unisce Cesena e Forlì e mette in vetrina giovani imprenditori che non si sono persi d'animo davanti al fango, e sono pronti a ripartire nel ricordo dell'imprenditore che non c'è più. Plasma srl si è infatti rialzata in fretta e inaugura la nuova sede a Pievesestina con uno spazio di ripresa di 300 metri quadrati, tra i più grandi della regione Emilia-Romagna e sale di post-produzione professionali con sistemi di ultima generazione. L’evento si terrà il 14 ottobre.

“Siamo rimasti sotto il fango dopo la grande alluvione romagnola - dicono i giovani soci titolari Michele Trevisani, Tommaso Furi, Filippo Cinotti e Giacomo Casadei -. Plasma, insieme a tutto lo stabile di Deposito Zero Studios a Forlì, è finita sfollata dopo gli allagamenti di maggio. L’acqua ha raggiunto i tre metri e mezzo in poche ore dopo l’esondazione del Montone, portandosi via tutte le strumentazioni della casa di produzione, con perdite quantificate in 200mila euro. Ma non ci siamo fermati e ci siamo ritrovati il lunedì dopo il disastro attorno ad un tavolo per riprogrammare, tra progetti avviati e altri da concludere. Un futuro decisamente incerto".

"Ci siamo subito messi in moto e abbiamo trovato una nuova sede a Pievesestina di Cesena - spiegano -. Una posizione molto baricentrica nell’area romagnola e al centro del nodo delle comunicazioni. Plasma trova una nuova sede in meno di due mesi, dove siamo tornati operativi da metà luglio, ridando vita all’ex Vision Studio, un polo fondamentale della produzione fotografica e audiovisiva degli ultimi 20 anni. Oggi lo spazio può considerarsi di nuovo pronto e il 14 ottobre inauguriamo il nuovo Plasma-Studio”. I quattro soci hanno preso in gestione il vecchio Vision Studio di Nevio Magnani, imprenditore che è venuto a mancare proprio a metà maggio, e sono pronti ad inaugurare la sede di via delle Pesche.

“Nell’ultimo anno, nonostante le traversie dell’alluvione – proseguono i soci titolari - abbiamo collezionato diversi traguardi lavorando con brand di grande reputazione fra cui Barilla, Saikebon (gruppo Star) e Amazon, e abbiamo firmato inoltre la direzione della produzione del film “Io e il Secco”, con Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Sartoretti, prodotto da Nightswim (Roma) e presto in uscita in tutta Italia. Obiettivo costante quello di portare progetti sempre più importanti nella nostra regione e nella nuova sede, oltre alla continua ricerca di nuove collaborazioni con le attività del territorio, elevando la qualità media dei prodotti made in Romagna. Dal 27 ottobre partirà la campagna pubblicitaria su Mediaset di Erba vita, del gruppo San Marinese Valpharma, con uno spot firmato da Plasma. Con queste premesse abbiamo fiducia in un 2024 ancora migliore”.