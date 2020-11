Ripristinato il mercato ambulante a Meldola: predisposte 4 distinte aree

A Meldola da martedì 24 novembre tornerà a svolgersi il mercato settimanale ambulante (alimentare ed extralimentare). Nel rispetto delle recenti disposizioni, gli ambulanti saranno disposti in quattro distinte aree. Nella specie: via Roma, via Cavour, piazza Orsini e via Matteotti. Ognuna delle quattro aree sarà caratterizzata da un accesso pedonale, opportunamente segnalato, separato e distinto rispetto alla relativa uscita. Ad ogni ‘entrata’ e ad ogni ‘uscita’, personale incaricato dagli esercenti stessi vigilerà a che siano rispettate le prescrizioni di legge. Sarà presente altresì la Polizia Locale onde consentire lo svolgimento del mercato nella massima sicurezza di tutti i partecipanti. Un appuntamento importante per tutti gli operatori del settore e per la cittadinanza reso possibile dal lavoro degli uffici comunali e dal confronto delle scelte con le Associazioni di Categoria del territorio.