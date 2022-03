Ripulita la grande casa vuota, la famiglia Della Corna accoglie i primi profughi ucraini: "Non hanno più lacrime"

La famiglia Della Corna accoglie il primo gruppo di profughi. Com’è noto, la proposta che Mattia Della Corna ha lanciato su Facebook la scorsa settimana, di aiutarlo a ripulire la grande casa di Santa Maria Nuova, oggi vuota, per metterla a disposizione dei profughi ucraini, ha avuto un pronto riscontro: i 40 volontari che si sono presentati all’appuntamento, hanno ripulito da cima a fondo l’edificio, fino a consegnarlo ai proprietari, pronto all’uso, nella serata di sabato. E lunedì sono arrivati due nuclei di ucraini, per complessive 6 persone.

Il loro approdo nel cuore della Romagna è stato reso possibile dal lavoro in rete della cesenate Roberta Cristaudo. La volontaria, residente a Borello, si è rivolta ai tre autisti di Venezia che avevano appena portato in Polonia il suo ultimo carico di beni di prima necessità, chiedendo loro di non rientrare vuoti: “Ho letto in rete della disponibilità dei Della Corna e ho pensato di approfittarne”. I tre volontari veneti hanno bussato alla porta del campo profughi di Zamo??, città della Polonia sudorientale, e sono ripartiti per l’Italia con il gruppo di sei ucraini (composto come di consueto da donne e bambini) appena approdato in via Bagalona.

“La difficoltà maggiore al loro arrivo – comunica Mattia Della Corna - è stata quella di tranquillizzarli”. Il vero problema per queste persone in fuga dalla guerra, è la lingua: “Abbiamo alcuni amici polacchi – continua il volontario – disponibili ad alternarsi per il servizio di interprete, ma bisogna trovarne altre (i profughi parlano ucraino e russo) per coprire tutti gli orari”. I referenti dei primi due nuclei familiari accolti dai Della Corna, sono Inna e Tetiana. Se la prima, con la madre Tetiana e la figlia Vladyslava di 11 anni, proviene da Kharkiv, città dell’estremo nord dell’Ucraina, al confine con Bielorussia e Russia, ormai rasa al suolo, Tetiana, con i due figli Alexandr di 12 anni e Mariia di 5 anni, giunge dalla parte ovest del paese (zona di Ljuboml') al confine con la Polonia. Con sé, mamma Inna si è portata anche il cagnolino Roky, che non ha voluto assolutamente abbandonare al suo destino. I loro averi consistono in uno zaino e qualche sportina: nulla di più, hanno perso tutto.

“È difficile – annota Mattia Della Corna - descrivere i loro sguardi, stanchi per il viaggio ma carichi di una fermezza che ho visto raramente. Sono stremati, ma non hanno più lacrime, totalmente esaurite per quello che hanno visto e vissuto”. Il dialogo con i 6 profughi è potuto iniziare solo con l’arrivo in via Bagalona di Iana: “E’ una signora ucraina residente a Borello, che ha fatto e continuerà a fare da mediatrice linguistica”. A quel punto il clima si è disteso e la fiducia ha preso il sopravvento. “Dopo aver apprezzato la casa e la sua posizione in campagna, hanno subito chiesto di vedere il paese con i servizi”. Quando hanno appreso che Santa Maria Nuova di Bertinoro non è lontana dal mare, mai visto prima, i loro occhi si sono illuminati. “Ci organizzeremo per portarli in riviera”.

Grazie alla straordinaria gara di solidarietà innescata dalla notizia dell’offerta della propria abitazione ai profughi, i Della Corna, molto conosciuti ed amati non solo a Santa Maria Nuova, stanno ricevendo i beni necessari per il sostentamento degli ucraini: “Al momento siamo a posto, anche se a breve si dovrebbero attivare tutta una serie di servizi in rete con le istituzioni”. Ci sono ancora difficoltà per il wi-fi, indispensabile per poter comunicare con i familiari rimasti nel paese in guerra: “Ci vorrebbe un box illimitato, tipo saponetta o station, senza avventurarci in contratti troppo lunghi nel tempo”.

Mattia conta di risolvere il problema dopo l’incontro con Protezione Civile e Comune di Bertinoro, previsto a breve. Poi servirebbero biciclette da donna e da bambini. “I nostri ospiti – insiste il volontario - sono persone coraggiose e fiere, tant’è vero che hanno chiesto di rendersi utili alla comunità che li ospita, appena possibile. Non solo: “Le due referenti Inna e Tetiana sono persino disponibili ad un incontro pubblico, per raccontare la propria storia e per ringraziare chi ha reso possibile l’accoglienza”.