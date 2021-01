Ritrovato a circa 40 chilometri da casa il ragazzo di 15 anni scomparso da Cesena

E' stato ritrovato il ragazzo di Cesena di 15 anni scomparso intorno alle 18 di lunedì sera. In oltre 24 ore si è spostato di circa 40 chilometri. Il giovane, che si era allontanato da solo da casa, è stato notato parecchio lontano dalla sua abitazione, si trovava infatti a camminare da solo lungo la strada provinciale 4 del Bidente, a Gualdo, tra Meldola e Civitella di Romagna. L'avvistamento è avvenuto intorno alle 23 e subito sono stati allertati i carabinieri, la cui pattuglia del Radiomobile ha individuato e fermato il ragazzo, mentre camminava lungo la strada in direzione monte. Visibilmente infreddolito è stato portato in caserma per i primi accertamenti e per riconsegnarlo alla famiglia.

IL VIDEO DELLE RICERCHE

Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri lo hanno cercato per oltre 24 ore senza sosta lungo tutto il tratto cesenate della valle del Savio, partendo da via Roversano. Per le ricerche sono state impegate circa cento unità tra personale specializzato e volontari delle protezione civile. E' stato impegato anche l'elicottero e attivati i cani molecolari. Quando era già iniziata la seconda notte che il ragazzo avrebbe passato all'addiaccio è arrivata la preziosa segnalazione che ha permesso di individuarlo e recuperarlo infreddolito. Il ragazzo era comunque in buone condizioni generali, è stato visitato dal personale di un'ambulanza del 118 in caserma a Meldola e, constatato che non era necessario un ricovero, è stato riconsegnato alla famiglia.