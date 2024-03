Rivoluzione del mercato ambulante: l'ellisse centrale di piazza Saffi sarà liberata per gli eventi, circa 20 operatori riallocati

Rivoluzione in vista per il mercato ambulante. Dopo un lungo confronto con Confcommercio e Confesercenti il Comune di Forlì è pronto a varare una modifica degli spazi per lasciare libera l'area dell'ellisse centrale di piazza Saffi, così da far convivere meglio il mercato del lunedì e del venerdì mattina con eventi e altre iniziative allocate in piazza Saffi. Una scelta già fatta in passato, ma in occasione del Natale, quando l'area centrale di piazza Saffi veniva utilizzata per il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio e le giostrine.

“Circa una ventina di operatori saranno quindi riallocati tra piazza Cavour e piazza del Duomo”, comunica l'assessora ai Mercati Andrea Cintorino. Questo anche per coprire i buchi, che specialmente dopo il Covid, si sarebbero creati nella continuità del mercato ambulante dagli operatori che hanno riconsegnato la licenza.

Rassicura il sindaco Gian Luca Zattini: “Il mercato extra-alimentare va riqualificato dal punto di vista merceologico, abbiamo lavorato per capire la sede ottimale arrivando alla conclusione che il mercato sta bene in centro. Faremo di tutto per migliorare la fruizione dei cittadini”.

Per quanto riguarda, invece, il mercato alimentare (il 'Mercato delle Erbe' o 'Mercato coperto') di piazza Cavour, l'obiettivo resta, spiega il sindaco, “farlo diventare un'area vissuta sempre, visto che è una struttura meravigliosa”. Le difficoltà qui sono, sempre con le parole del sindaco, “una forte rigidità normativa”.

Il Mercato delle Erbe ha visto un lavoro di circa 400mila euro per ripristinare la facciata monumentale, eliminare la tettoia degli anni '80, adeguare l'impianto fognario e la rifunzionalizzazione dei bagni per gli operatori e per il pubblico.