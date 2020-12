Rocca San Casciano, i cittadini in difficoltà possono richiedere i buoni spesa

È stato pubblicato sul sito del Comune di Rocca San Casciano l'avviso per l'erogazione dei buoni spesa alimentari alle famiglie in difficoltà per l'emergenza covid-19. L’avviso e il modulo per presentare la domanda sono consultabili e scaricabili dal sito. I moduli possono essere ritirati anche in formato cartaceo all’ingresso del palazzo comunale. I requisiti, i criteri di priorità e le modalità di presentazione della domanda sono specificati nell’avviso. Le domande dovranno pervenire al Comune di Rocca San Casciano con le modalità indicate nell’avviso a partire dal giorno 11 dicembre 2020 al giorno 16 dicembre 2020, entro e non oltre le ore 12.00. I contributi saranno corrisposti nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Rocca San Casciano.