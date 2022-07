Rotary Club Forlì Tre Valli: Enrico Bertoni cede la presidenza a Giorgio Amedei

Passaggio di consegne al Rotary Club Forlì Tre Valli, Distretto 2072. La cerimonia si è svolta alla fine del mese di giugno nella meravigliosa cornice del Borgo dei Guidi dei Poderi dal Nespoli a Cusercoli nella Valle del Bidente, una delle tre in cui opera il club unitamente a quelle del Montone e del Rabbi. Molto emozionante ritrovarsi ancora in presenza nello stesso luogo dove era stato possibile incontrarsi anche l’anno passato per il passaggio da Davide Bellini ad Enrico Bertoni. Quest'ultimo ha ceduto la presidenza a Giorgio Amedei.

La filosofia del Rotary di cambiare presidente ogni anno è sicuramente vincente in quanto la figura è solo di coordinamento, il Club è di tutti e lo stesso presidente è di tutti come rimarcato durante il discorso iniziale di Amedei che ha presentato obiettivi, progetti e service dedicati principalmente ai giovani e la salute incalzando poi con la filosofia principe del Rotary International: “Servire al di sopra di ogni interesse personale - proseguendo poi – qualcuno si è preso la briga di contare i minuti di un’annata rotariana, sono esattamente 525.600; quando ho realizzato i numeri di questo conto alla rovescia mi sono posto la domanda se sarei stato all’altezza del viverli più intensamente possibile. Ho pensato al bene che si può fare in tutto questo tempo insieme a molti amici e ho detto sì, credendo da subito nei 55 soci e nei rispettivi ruoli da assegnare”.

Queste le altre nomine: Gualtiero Tumidei vicepresidente, Lorella Mignogna segretario, Giovanni Biordi tesoriere, Luca Lodovisi Prefetto, Mario Mancosu istruttore, Andrea Benzoni consigliere, Alessandro Talamelli consigliere, Chiara Zoli consigliere e Daniele Carloni Presidente Incoming. Nel corso della serata sono stati premiati anche tre soci che si sono distinti in maniera particolare per l’opera svolta durante l’anno rotariano appena terminato. Il “Paul Harris” è stato assegnato a Mignogna, Daniele Carloni e Davide Bellini. Presenti infine anche numerosi soci e consorti, che hanno ascoltato con interesse la relazione del Presidente uscente Bertoni sulle diverse attività benefiche ed educative svolte dal club nell’ultimo anno e sulle recenti iniziative pubbliche, che hanno visto la presenza nelle tre valli di numerosi, importanti, esponenti del mondo della cultura, dell’economia e della scienza nazionale e internazionale.