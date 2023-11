Si rompe una caldaia dell'inceneritore, alta colonna di fumo si alza in cielo: "Era solo vapore"

Attimi di preoccupazioni, ma per fortuna non ci sarebbero gravi conseguenze. Sabato mattina si è verificata una rottura all'interno dell'inceneritore di rifiuti di Hera in via Grigioni a Forlì. Ha destato molto allarme l'alta colonna di fumo bianco che si è innalzata dallo stabilimento e che è stata notata da molte persone in transito in quel momento sulla tangenziale. Si sarebbe trattato della rottura di una caldaia all'interno dell'impianto. Hera fa sapere che il rilascio di fumo ha riguardato solo vapore e che non sarebbero stati rilasciati altri fumi non filtrati o inquinanti. Per l'incidente erano stati allertati, anche se alla fine non sono intervenuti, i Vigili del fuoco, poiché il problema era già stato risolto sul posto dai tecnici di Hera che sono ancora al lavoro per la riparazione del malfunzionamento.