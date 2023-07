Santa Sofia, i cantieri attivi sulle strade: la situazione a Poggio alla Lastra e alla Provinciale del Carnaio

Proseguono nel territorio comunale di Santa Sofia i lavori per la messa in sicurezza delle strade franate in occasione dell'alluvione del 16 maggio scorso. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi: "Continuano i lavori a Poggio alla Lastra, nel tratto compreso nei confini del comune di Santa Sofia, con la strada chiusa al traffico dalle 7,30 alle 12, sabato e domenica esclusi. L'apertura completa avverrà appena concluso i lavori".

"Per le altre strade comunali i lavori in questo momento sono sospesi - continua il primo cittadino -. A breve riprenderanno sulla Santa Sofia-Camposonaldo ma ne darò comunicazione appena stabilito il calendario". Per quanto riguarda le Provinciali, "sono in corso i lavori sulla Provinciale 26 del Carnaio poco prima di Monteguidi. Si stanno "costruendo" i drenaggi e nei prossimi giorni si procederà alla ricostruzione della carreggiata".

Mercoledì scorso il sindaco ha incontrato il Commissario Generale all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, "un momento positivo, nel quale abbiamo condiviso l'impostazione generale e ragionato sui prossimi mesi. Notizia positiva è la copertura, da parte dello Stato, delle "somme urgenze" ovvero dei costi sostenuti o da sostenere a breve per l'apertura e messa in sicurezza delle strade. Sulla ricostruzione "definitiva" ancora si sta ragionando sulle risorse a disposizione".