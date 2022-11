Santa Sofia, non solo compiti dopo la scuola: riprendono le attività del "Grillo Parlante"

Ripartono lunedì 7 novembre le attività del Grillo Parlante, il Centro Educativo pomeridiano organizzato da Cif Santa Sofia con Asp San Vincenzo de' Paoli e il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il Centro Educativo garantisce aiuto nello svolgimento dei compiti per i ragazzi della scuola primaria e sceondaria di primo grado e propone attività ludico ricreative.

Le attività si svolgono presso la sede del CIF in via Nefetti 3D, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 con le seguenti modalità: per i ragazzi della scuola primaria, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, con un costo di 15 euro a settimana; per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, con un costo di 10 euro a settimana. Nel costo del servizio è compresa la merenda, che sarà consumata dai ragazzi al loro arrivo al Centro.

Per l'anno scolastico 2022-2023 non è previsto il servizio di trasporto con pullmino, pertanto i minori dovranno essere accompagnati da un adulto sia all'entrata che all'uscita dalle attività. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il CIF Santa Sofia al numero 348 5194348 oppure via email a cifsantasofia@libero.it