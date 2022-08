Un millepiedi "stellare": i satelliti Starlink di Elon Musk incantano anche la Romagna

Una lunga fila di luci in movimento nel cielo. Un millepiedi "stellare". Non si tratta di un fenomeno naturale, né come evidente di un aereo e molto meno di un'invasione aliena. A catalizzare all'insù gli occhi dei forlivesi il passaggio dei satelliti Starlink del miliardario Elon Musk, lanciati in orbita da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX del magnate australiano.

Starlink è una costellazione composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità - finora disponibili prevalentemente nelle città - in ogni parte del mondo, dai deserti agli oceani, superando il digital divide su scala mondiale. Il gruppo di satelliti è risultato visibile nelle ore seguenti al lancio perché si trovava ancora in un'orbita bassa.



I satelliti sono stati avvistati sabato sera in tutto il Nord Italia, come previsto da alcuni siti specializzati. Intorno allaTerra orbitano già circa 1.900 satelliti Stalink. Il fenomeno è stato descritto da molti come un "trenino luminoso", formato dai 53 satelliti oggetto del lancio partito dalla base di Cape Canaveral in Florida e compiuto con successo. Dopo la separazione del modulo con i satelliti, il razzo è tornato sulla Terra e atterrato sulla nave "A shortfall of Gravitas" nell'Oceano Atlantico.