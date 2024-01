Scommesse sportive e ippiche, ecco quanto si spende e si vince in provincia di Forlì-Cesena

I cesenati e i forlivesi hanno speso nel corso del 2023 4,6 milioni di euro per le scommesse sportive e 768mila euro per quelle ippiche. Il dato è riferito alle puntate nelle agenzie e sale scommesse e viene riportato dal portale specializzato Agimeg. Le vincite sulle scommesse sportive ammontano, secondo Agimeg, a 14 milioni di euro, mentre le vincite sulle scommesse ippiche ammontano a 4,4 milioni di euro.

Tutta Italia si 'divide' il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel corso del 2023. Dal sud al nord passando per il centro, lo scorso anno ha visto le tre province di Napoli, Roma e Milano primeggiare tra tutte. In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi. Questo in base a quanto riporta l'Agenzia Agimeg.

Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 143,2 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 65,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 48,5 milioni di euro. Nella top five, anche Caserta (34.816.906 euro) e Palermo (33.565.278 euro). Seguono poi nella top ten Salerno (32.464.507 euro), Torino (31.732.334 euro), Bari (31.044.795 euro), Catania (18.249.849 euro), Foggia (14.870.704 euro). A Forlì-Cesena si spendono 4,6 milioni di euro per le scommesse in agenzia sullo sport.

Scommesse ippiche

Nel 2023 Milano, Roma e Napoli hanno dominato il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse ippiche. Nel dettaglio, lo scorso anno la spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 45,2 milioni di euro. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 268,9 milioni di euro. Milano ha registrato la spesa più elevata (6,45 milioni di euro) seguita da Roma e Napoli (rispettivamente 5,2 e 4,86 milioni di euro). Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Palermo (2.755.935 euro) e Firenze (2.442.146 euro). Chiudono la top ten: Caserta (1.846.377 euro), Torino (1.540.407 euro), Fermo (1.308.726 euro), Pisa (1.079.572 euro) e Livorno (1.077.729 euro). A Forlì-Cesena si spende 768mila euro per le scommesse ippiche nelle agenzie, nella città malatestiana è presente lo storico Ippodromo del Savio.