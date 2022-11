Un lutto scuote il paese, addio ad uno dei volti del volontariato locale: "Era un uomo buono e gentile"

Un fulmine a ciel sereno. Meldola piange la scomparsa di Michele Cavalieri, volto noto nel paese bidentino per la sua attività specializzata nella riparazione ed installazione di caldaie. "Meldola saluta, in questa triste giornata, un uomo buono, gentile, conosciuto da tutti per la sua attività imprenditoriale e per l’impegno, nell'associazionismo cittadino, come volontario nelle iniziative del paese", sono le parole di cordoglio del sindaco Roberto Cavallucci.

Dal primo cittadino "un sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza alla moglie Gessica, ai genitori, alle sorelle Paola ed Elena e a chi gli voleva bene". Tanti cittadini hanno voluto rendere omaggio alla famiglia di Cavalieri, ricordandolo come "una persona gentile, garbata e competente".