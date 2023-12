La Sezione arbitri di Forlì in lutto: addio al presidente onorario Giovanni Zoppelli

Addio all'ex arbitro di calcio Giovanni Zoppelli, presidente onorario della Sezione Aia Mauro e Marcello Greggi di Forlì. Si è spento giovedì all'età di 98 anni. Diventato arbitro nel 1947, è giunto a livello nazionale nel 1957 per esser poi inquadrato come assistente (all'epoca guardalinee) alla Can dal 1959 al 1971. Nel 1974 è arrivato l'incarico di presidente di Sezione, che ha mantenuto fino al 1982 per poi continuare a collaborare con la sezione ricoprendo il ruolo di rappresentante Aia presso il Giudice Sportivo di Forlì fino al 1998. "Giovanni ha dimostrato il suo grande attaccamento alla Associazione, continuando a frequentare assiduamente la Sezione e non mancando di dare il proprio contributo fino a pochi mesi fa - è il commiato dell'Associazione Italiana Arbitri di Forlì -. Lo ricordiamo con grande affetto e nel suo ricordo ci sforzeremo di svolgere sempre al meglio i compiti che ci sono affidati".