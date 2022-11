Una vita dedicata ai poveri del Perù: addio alla missionaria Daniela Altini

Profondo cordoglio anche a Forlì per la scomparsa di Daniela Altini, la missionaria laica impegnata da tempo in Perù in aiuto alle popolazioni locali. “Il 5 novembre – si legge sul sito avsi.org/news - è salita al cielo Daniela Altini, punto di riferimento delle nostre attività in Perù da più di 20 anni”. La morte è sopraggiunta sabato, dopo una grave malattia che l’aveva colpita negli ultimi tempi. Cresciuta nella frazione forlivese del Ronco, ove era nata nel 1957, Daniela si era laureata in Scienze Forestali all’Università “Alma Mater” di Bologna.

Al termine degli studi si era fermata nella città felsinea, entrando nella comunità dei Memores Domini, associazione laicale cattolica, “i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egida del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione”. “Esperta di cooperazione internazionale per professione - continua la nota - era una donna di profonda fede, appassionata delle tematiche dell’educazione e dello sviluppo per vocazione”. Dal 2001 Daniela era responsabile per il Perù della realizzazione di alcuni progetti umanitari per conto di Avsi, organizzazione non governativa senza scopo di lucro nata a Cesena nel 1972, e impegnata con più di 200 progetti di sviluppo in 38 paesi del mondo.

La missionaria seguiva lo sviluppo agro-forestale con la Fondazione Avsi a favore delle popolazioni peruviane, in particolare nella produzione di cacao, caffè e bambù, come alternativa sostenibile a coltivazioni come quella della coca. Nel 2019 aveva assunto il coordinamento di alcune attività Avsi nelle zone degli altipiani peruviani (Cusco) e della foresta (Amazonas). Ha seguito e promosso progetti nel settore dello sviluppo della produzione agricola locale, della commercializzazione, dell’associazionismo e della formazione imprenditoriale dei giovani.

Nel novembre 2021, alcuni suoi compagni di liceo classico si erano ritrovati a Forlì dopo cinquant’anni, prima con una messa a San Filippo e poi convivialmente in un esercizio locale, per elaborare un impegno comune finalizzato a sostenere economicamente la sua attività in Perù. “Daniela, sul campo, ha dato un volto umano, sorridente e tenace all’azione di Avsi. E’ un patrimonio – conclude la nota - che ci accompagnerà nel nostro impegno per le persone più vulnerabili, a cui Daniela ha dedicato parte della sua esistenza”.