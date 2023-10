Il mondo dell'arte piange la scomparsa di Sandra Santolini: "Forte sensibilità e raffinata intelligenza"

Il mondo dell'arte piange la scomparsa di Sandra Santolini, tra le menti di Cultura Progetto, associazione culturale artistico e ricreativa. Tra le opere anche "Romanzo Vegetale", una raccolta di acquarelli botanici pubblicato da Casa Walden Edizioni nata dal forte interesse dell’artista per le specie vegetali, da sempre appassionata di pittura e giardinaggio. “La mia pittura richiede tempo, come il mio modo di intendere l’acquerello, impone - raccontava -. Prediligo incontrare casualmente i soggetti vegetali che ritraggo e farmi sorprendere da minimi segnali di bellezza nascosti in strade di campagna, in piccoli giardini o in aiuole spartitraffico. La mia ricerca artistica vive in complicità con la mia formazione scientifica.”

I suoi dipinti sono stati esposti dal 2015 al 2022 in diverse mostre personali, come “Ritratti di Entità Vegetali” in occasione del 130esimo anniversario a Forlì della nascita del naturalista Pietro Zangheri, e collettive, come quella per la Biennale Disegno Rimini 2018 dal titolo “Visibile e Invisibile Desiderio e Passione”, negli eventi naturalistici nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e non solo. I suoi acquerelli hanno inoltre ricercato simbiotica armonia coi luoghi di numerose manifestazioni di sensibilizzazione della cultura del verde, come Meraviglie Segrete, Giardini Segreti, Giardini d’Autore, in cui sono stati esposti all’aperto e che lo scorso maggio erano finiti alla mostra "Flow of Flowers" ospitata nel negozio "Room56" di Anita Leoncini e Silvia Foschi“

Da Legacoop Romagna arriva il "profondo cordoglio per la scomparsa di Sandra, per tanti anni appassionata organizzatrice di eventi culturali all’interno del movimento cooperativo forlivese e pittrice di indiscutibile talento. La ricordiamo come persona dalla forte sensibilità e dalla raffinata intelligenza, sempre pronta al confronto intellettuale e all’incontro con gli altri, a cui sapeva trasmettere il proprio sconfinato amore per l’arte e la cultura. Ci uniamo al lutto della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e stimarla".