Dopo il terremoto dell'agosto 2016 guidò la solidarietà forlivese a Caldarola: addio a Sergio Carrea

Il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo è in lutto per la scomparsa di Sergio Carrea. Dopo la terribile scossa del 24 agosto 2016, col Comitato, Carrea ha guidato l’appello alla solidarietà che ha avuto l’adesione di aziende, istituzioni e cittadini e in breve ha raccolto 285.000 euro con cui a Caldarola è stata realizzata una struttura polifunzionale intitolata ad Annalena Tonelli. Inaugurata il 10 settembre 2017 la struttura, di 250 metri quadrati, antisismica, è dotata di impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, impianto fotovoltaico, con una capacità fino a 200 persone, adattabile modularmente, come mensa (per le persone addette alla ricostruzione), per attività scolastiche (la ricostruzione della scuola non era ancora iniziata), per eventi (il teatro, molto attivo è inagibile) e come punto di raccolta (la terra continuava a tremare ed era importante avere un punto di ricovero sicuro e confortevole).

Inoltre per Castel Santangelo sul Nera è stata acquistata e donata una grossa ruspa per contribuire alla rimozione delle macerie. "Condurre e realizzare quelle opere, in una stato di estremo disagio e confusione, è stata impresa “folle” che solo la serietà, l’intransigenza e determinazione di Sergio, assieme al suo grande cuore, ha permesso di realizzare in tempi brevi", è il ricordo del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. "Ricordo i momenti difficili che insieme alla mia amministrazione e alla comunità abbiamo affrontato subito dopo il sisma e Sergio, con i tanti amici del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, ci ha teso la mano per aiutarci a rimetterci in piedi - sono le parole del sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti -. Ci ha trasmesso l’immensa passione e l’altruismo che Annalena Tonelli aveva a sua volta comunicato a tutti i suoi concittadini di Forlì. Ti ricordiamo Sergio con tanto affetto e sarai sempre uno di noi".

Nella foto Sergio Carrea