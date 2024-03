Scuola materna, nessuna stretta sull'orario pomeridiano: accolte le richieste delle famiglie

Resterà inalterato nel prossimo anno scolastico l'orario pomeridiano delle Scuole dell'Infanzia. La proposta era stata formulata autonomamente dal Tavolo tecnico sotto il coordinamento della dirigente comunale Benedetta Squarcia e avanzata all’amministrazione comunale dall’Ufficio dopo un lungo percorso di confronto con genitori, personale insegnante e stakeholder. "Il quadro emerso in queste settimane e le considerazioni raccolte da numerose famiglie hanno messo tuttavia in mostra alcune complessità di carattere tecnico, collegate al notevole e crescente aumento di richieste del servizio pomeridiano nelle scuole dell'infanzia comunali", informa l'amministrazione comunale.

Con una lettera, la dirigente Benedetta Squarcia lo ha comunicato all’assessora di riferimento Paola Casara e alla Giunta. Pertanto, le modalità di uscita pomeridiana dei bambini della Scuole dell’Infanzia comunali rimarranno invariate. "Ci tengo a precisare che l’ipotesi avanzata dal Tavolo Tecnico non prevedeva in alcun modo una riduzione oraria del servizio, ma solo una riformulazione delle modalità di uscita dei bambini - afferma Casara -. In ogni caso, sul tema specifico che si inserisce in una decisione tecnica ho sempre dichiarato che avremmo trovato una soluzione compatibile al mantenimento della qualità del servizio e delle esigenze delle famiglie. In queste settimane ho invitato gli uffici a pensare a più soluzioni in grado di salvaguardare la parte educativa e i bisogni dei genitori".

"Nel nostro Comune il servizio scuola è sempre stato di altissimo livello e in questa strada continua la nostra attività - prosegue l'assessora -. A tale riguardo, invece, è bene sottolineare che nessun atto deliberativo è stato approvato da parte della Giunta e che le uniche informative circolate sono state prodotte tecnicamente dagli uffici". Il mantenimento invariato degli orari e della modalità del riposo sarà ufficializzato con il via libera definitivo al “Libretto delle iscrizioni” funzionale all’anno scolastico 2024 - 2025.