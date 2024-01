Scuole aperte, ultimo open day all'Artusi e al Carducci: esperienza interattiva con docenti e studenti

Ultimo appuntamento congiunto per la terza giornata di Open day dell’Istituto di Istruzione Superiore di Forlimpopoli che sabato dalle 15 alle 18 aprirà le porte del Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” e dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” per accogliere gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. Vivendo insieme un’esperienza coinvolgente e interattiva, insegnanti e studenti incontreranno i futuri alunni, accompagnandoli in un percorso alla scoperta della specificità della proposta liceale dell’indirizzo Scienze Umane, tesa a favorire una formazione con ampie basi culturali e strumenti per proseguire gli studi universitari con particolare riguardo a quelli che preparano alla professione docente, psicologo, esperto dei servizi educativi, sociali e sanitari.

I futuri aspiranti chef saranno, invece, condotti alla scoperta dell’itinerario enogastronomico di ospitalità alberghiera proposto dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero entrando nei laboratori adibiti alle attività didattiche dei quattro indirizzi di studio, enogastronomia-cucina, servizi di sala e vendita, arte bianca e pasticceria e accoglienza turistica. "L’accoglienza degli alunni più piccoli è diventata per l’intero istituto un progetto curricolare che vede impegnati docenti, studenti neo-arrivati e studenti senior in una serie di attività volte a costruire un ambiente positivo e collaborativo in cui acquisire conoscenze e competenze attraverso relazioni positive orizzontali, tra pari, e con gli insegnanti, così da rendere più sereno il passaggio critico tra la scuola di secondaria di primo e di secondo grado durante la durata di tutto il primo anno scolastico", sottolinea Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’ostituto.

"L’anno scolastico 2024-25 - continua la dirigente Pieri - vedrà sia al Liceo sia all’Istituto Alberghiero l’introduzione degli ambienti di apprendimento con aule tematizzate dove faranno il loro ingresso principi e pratiche didattiche innovative che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo, ossia nuovi spazi di apprendimento fisico e virtuale che arricchiranno il contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata, affiancando le Lim di ultima generazione già presenti in ogni aula del Liceo e dell’Alberghiero. I recenti dati pubblicati da Eduscopio della Fondazione Agnelli anche quest’anno hanno confermato il nostro Istituto al primo posto nella provincia di Forlì-Cesena per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi. L’indice di occupabilità dei diplomati dell’Artusi è infatti pari a 69%, con il 58% degli occupati che ha lavorato più di sei mesi in due anni, mentre l’attesa per il primo contratto significativo risulta essere è di 148 giorni".

"In più l’intero nostro istituto si caratterizza per la grande attenzione all’inclusione, che in questi anni si è anche declinata nella costituzione di un team di personale docente altamente specializzato nelle metodologie didattiche rivolte agli studenti con bisogni educativi speciali, prevedendo anche incontri espressamente dedicati alle famiglie con queste problematiche - prosegue Pieri -. La personalizzazione e l’attenzione al singolo studente sono da sempre la nostra cifra educativa: al Liceo delle Scienze Umane, la valorizzazione dei talenti personali, favorita da un clima intimo e accogliente, si traduce in una didattica massimamente orientata all’aspetto pratico e interattivo, capace di coniugare la cultura e l'impegno sociale con attività appassionanti e gratificanti per chi ama mettersi in gioco, una didattica capace di fare scoprire il mondo, l’altro e il sé con l’ausilio di discipline quali la psicologia, la sociologia, l’antropologia e la pedagogia, ma anche attraverso le arti performative, la musica, il teatro e il canto. E così, anche all’Alberghiero, dove sono tantissimi gli eventi e le esercitazioni laboratoriali che vedono i nostri ragazzi protagonisti tra cucina tradizionale, sperimentazione e sostenibilità ambientale".

"A questo proposito, desidero ricordare la Settima Edizione di CucinArte ormai alle porte, che da febbraio ad aprile, vedrà l’arte culinaria fondersi con altre espressioni artistiche, quali la pittura e la scultura, in una più ampia esperienza culturale con al centro ispirazione, dedizione, creatività, disciplina ma soprattutto cuore e passione - aggiunge la dirigente scolastica -. Attraverso una formula che unisce il piacere del palato e degli occhi in una profonda alchimia dei sensi, l’appuntamento prevede tre incontri di alta cucina, che si svolgeranno, uno per mese, da febbraio ad aprile nella grande sala dei ricevimenti dell’Istituto forlimpopolese. Il programma prevede una conferenza dedicata alla presentazione del menù e all’illustrazione delle opere degli artisti in armonioso connubio con le ricette proposte. A seguire un aperitivo e la cena preparata dagli chef stellati che guideranno in brigata gli allievi dell’Istituto Alberghiero in esercitazione speciale".

"La rassegna ha avuto negli anni anche lo scopo di raccogliere fondi per potenziare l’offerta formativa dell’Istituto, consentendo anche l’acquisto di attrezzature d’avanguardia per i laboratori in cui i ragazzi svolgono quotidianamente pratica operativa", conclude Pieri. Per partecipare all'Open Day non è necessaria alcuna prenotazione. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito ufficiale dell’Istituto d’Istruzione Superiore www.iisforlimpopoli.edu.it.