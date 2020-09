Scuole primarie "plastic free", arrivano le borracce per gli studenti delle classi prime

A partire da oggi, lunedì 21 settembre, il Comune di Forlì ha iniziato la consegna agli studenti delle classi prime delle Scuole Primarie del territorio delle borracce “Verde Acqua-Forlì plasticfree” fornite da UNICA reti,Società dei beni comuni idrico e gas che raccoglie trenta comuni della provincia di Forlì Cesena. “L'iniziativa - affermano in modo congiunto l'Assessore alle politiche educative Paola Casara el'Assessore all'Ambente Giueppe Petetta - promuove la buona pratica della diminuzione delle plastiche monouso e, per il secondo anno,prosegue la sfida educativa di far diventare la città sempre più strutturata nell'impegno della sostenibilità ambientale iniziando dal coinvolgimento delle scuole affinché i comportamenti quotidiani nel non utilizzare bottigliette di plastica usa e getta acquisiscono valore anche all'interno delle famiglie”. Grazie alla distribuzione in corso in questi giorni, gli studenti avranno a disposizione le borracce fin dall'avvio del servizio di mensa scolastica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.