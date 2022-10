La Polizia Locale cerca un nuovo comandante: pubblicato l'avviso di selezione pubblica

La Polizia Locale di Forlì alla ricerca di un nuovo comandante. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato sull'albo pretorio l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico a tempo determinato. Alla guida del comando, ad interim fino alla fine dell'anno, c'è Michele Pini, vice segretario del Comune di Forlì. La Polizia Locale della città mercuriale è infatti senza un comandante dall'inizio dell'anno, quando il Comune di Forlì è uscito dall’Unione dei Comuni. Il comandante Daniele Giulianini è rimasto infatti alla guida della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni.

Per l'ammissione alla selezione è richiesta tra l'altro la laurea magistrale o specialistica, ma anche "aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio, anche non continuativo, in funzioni dirigenziali, in ambito attinente alla posizione oggetto di selezione" oppure "aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Comune di Forlì, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, ossia con inquadramento nella categoria D – Comparto Funzioni Locali o equivalente posizione professionale anche in relazione alle tabelle di equiparazione di cui al Dpcm 26/06/2015, in ambito attinente alla posizione oggetto di selezione".

La partecipazione alla selezione avviene mediante la compilazione di un modulo online ed i candidati devono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, pena l'esclusione, collegandosi al sito internet del Comune di Forlì (https://romagnaforlivese.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_028), entro e non oltre il 7 novembre (non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione). Il Servizio Organizzazione e Risorse Umane è a disposizione per eventuali informazioni o richieste di supporto alla registrazione e compilazione della domanda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nelle giornate del martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 ai numeri 0543/712711-712713-712719-712709. Eventuali richieste di informazioni e/o di supporto potranno essere richieste alla casella di posta elettronica concorsi.personale@comune.forli.fc.it, oppure all’interno della procedura on line. L’elenco degli ammessi, con riserva, alla procedura selettiva e la data del colloquio tecnico saranno comunicati mediante apposito avviso sul sito www.comune.forli.fc.it >bandi/avvisi/gare/concorsi) a partire dal 21 novembre.