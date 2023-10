Serata solidale in memoria del prof: l'associazione Dino Amadori dona 800 euro alla Croce Rossa

L’Associazione Dino Amadori Ets ha devoluto alla Croce Rossa italiana di Forlì le donazioni raccolte in occasione della ''Serata Modus Vivendi'', tenutasi in Piazza delle Erbe alla presenza di oltre 300 persone per ricordare il professor Dino Amadori ed organizzata con il ristorante-pizzeria "La Sosta" in occasione del suo 43° compleanno. Dall'avvocato Giovanni Amadori, presidente della Associazione Dino Amadori Ets e figlio di Dino, "un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per complessivi 1.600 euro, 800 destinati al sostegno delle iniziative della Croce Rossa di Forlì ed i restanti per aiutare la mission dell’associazione Dino Amadori. E’ il quinto evento organizzato dalla associazione e già stiamo preparandoci per un importante iniziativa culturale e sociale sempre per diffondere i valori e gli ideali del prof Amadori".

"Siamo stati onorati di aver contribuito al sostegno delle iniziative della Crocerossa Italiana di Forlì, sempre presente anche sul nostro territorio, a supporto dei più deboli, con una capillare funzione sociale sostenuta da tanti volontari con un grande cuore - ha proseguito l'avvocato -. E certamente la nostra associazione è tra questi. Vada il mio ringraziamento a Forlifarma e a Loto Odv, a Fmi e a Maurizio Tassani e Luca Maggiore, che hanno reso la serata speciale con ottima musica e con la loro voce emozionante. Con sincera riconoscenza invio un ringraziamento ad Andrea Calmanti e a tutto lo staff de "La Sosta" per la preziosa e fondamentale collaborazione ed organizzazione e per la perfetta riuscita della serata Quella di domenica 11 settembre è stata anche un’occasione per ritrovarci con la nostra amata Forlì, duramente provata dalla tragedia dell’alluvione di maggio e a cui siamo e saremo sempre vicini, proseguendo con iniziative sempre di rilievo sociale e culturale in occasioni di incontri e condivisioni per tutti coloro che vogliono bene alla nostra "guida ideale"".