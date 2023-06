"Serve con urgenza un Commissario Straordinario all'emergenza": l'elenco delle priorità di Modigliana

La necessità che "venga nominato con urgenza un Commissario Straordinario all'emergenza, così come avvenuto per il terremoto in Emilia", ma anche "l’immediato riconoscimento delle spese sostenute dai comuni per gli interventi eseguiti in somma urgenza per l’apertura delle piste di accesso alla prima viabilità". Sono alcune delle richieste che il Consiglio comunale di Modigliana, attraverso un ordine del giorno votato venerdì scorso all'unanimità, invia al governo Meloni.

Nel documento viene ricordato come "gli eventi meteorici del maggio 2023, hanno causato danni ingentissimi, con devastazioni in tutto il territorio del comune di Modigliana, causando frane e voragini che hanno interessato la totalità della viabilità provinciale, comunale e consortile, con l'unica eccezione della strada provinciale modiglianese, percorribile solo a senso alternato, in conseguenza della situazione ammalorata nel tratto della “riva della Pappona”".

"Calamità, che oltre ai danni materiali hanno causato una situazione di oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, molti dei quali, residenti nelle case sparse, sono risultati isolati dai collegamenti con le principali vie di comunicazione, oppure con fronti di frana che hanno interessato molte abitazioni, con complessivamente oltre 250 persone evacuate a seguito di ordinanza", viene aggiunto.

Sono stati citati anche "i gravissimi i danni alle infrastrutture dei servizi a rete: luce, acqua, gas, condotte fognarie, linee telefoniche e fibra, che si uniscono ai danni al patrimonio rurale, con campi divelti, frane e smottamenti, che, unitamente alle interruzioni della viabilità, mettono a serio rischio la tenuta e la capacità produttiva delle aziende agricole e vitivinicole dell'intero territorio, danni che si riversano anche agli agriturismi e alle strutture ricettive e di accoglienza presenti nel territorio".

Per la comunità di Modigliana, "gli eventi meteorici hanno profondamente modificato l'assetto idrogeologico e modificato le priorità di intervento, per creare le condizioni di riqualificazione del territorio: oggi, oltre alla manutenzione ordinaria, è prioritaria, la ricostruzione della viabilità, Modigliana risulta con un solo accesso verso Faenza e di fatto isolata nei collegamenti da e verso i comuni confinanti".

Tra le richieste al governo anche "l'adozione di provvedimenti straordinari, a sostegno delle imprese e dei lavoratori del comparto agricolo e manifatturiero, profondamente colpito dagli eventi meteorici, per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e la sopravvivenza delle attività agricole". Perchè "è necessario evitare e vogliamo contrastare il rischio di abbandono del territorio".

Si chiede anche "l’adozione di provvedimenti di indennizzo in favore delle famiglie e delle imprese colpite dai provvedimenti di sgombero e inagibilità; l’adozione di un provvedimento di fiscalità agevolata in favore delle imprese e dei cittadini residenti nei comuni collinari e nel perimetro dell’area che hanno subito i gravi danni in conseguenza degli eventi meteorici". Ma anche "un provvedimento straordinario che a seguito della grave situazione sospenda, per i Comuni danneggiati dal “cratere della alluvione” per un periodo di almeno un anno, gli adempimenti legati alla attuazione di fondi Pnrr di cui il comune di Modigliana é assegnatario".

Nell'ordine del giorno si chiede anche al Governo e alla Regione Emilia-Romagna "di costituire una struttura di coordinamento, unitamente alla Provincia di ForlìCesena, per la progettazione della ricostruzione delle infrastrutture; che il territorio del Comune di Modigliana venga inserito nei piani di finanziamento alla stregua di quanto previsto per le aree interne". Si chiede inoltre "interventi urgenti di manutenzione e corretta gestione dei corsi d’acqua e dell’asta fluviale che attraversano il territorio e l’abitato di Modigliana; e il corretto ripristino nella gestione e coltivazione dei terreni prospicienti l’asta fluviale".

Viabilità

Quanto alla viabilità, si richiede "un urgente intervento di ristrutturazione e manutenzione sulla viabilità provinciale nel territorio comunale; che sia data massima priorità alla messa in sicurezza della Provinciale 20 Faentina nel tratto della “riva della Pappona", per consentire il transito di mezzi a pieno carico, a servizio del tessuto produttivo, essenziale alla tenuta economica e sociale della nostra comunità; e che contestualmente si proceda alla progettazione e alla realizzazione di un viadotto sulla strada provinciale Provinciale 20 che eviti la curva della Pappona e dia prospettiva e sicurezza alla viabilità e all’accesso da Modigliana verso l’asse della via Emilia e le principali vie di comunicazione".

Inoltre, "insieme alla Provincia di Ravenna e al Comune di Faenza, si proceda per una nuova progettazione e realizzazione di viabilità nell’attraversamento di Faenza, oggi condizionato dalla “fragilità” dell’unico accesso alla vallata rappresentato dal Ponte rosso; e che unitamente alla Provincia di Ravenna, si definisca un accordo di collaborazione per la gestione e manutenzione della Strada Provinciale 20, nell'intero tratto stradale che divide le due province".

"Oltre alla tutela e alla sicurezza dei cittadini, è necessario dare sostegno e priorità alla salvaguardia del tessuto imprenditoriale, all'occupazione, alla salvaguardia del comparto agricolo e manifatturiero, che caratterizzano la Comunità di Modigliana e della Valle del Tramazzo - conclude -. E’ prioritaria ed urgente la ricostruzione del ponte di “Ca’ Stronchino”, sulla strada comunale Carlo Alberto Dalla Chiesa e per il quale è già stato affidato incarico di progettazione; lo è altrettanto la realizzazione di un viadotto sulla Provinciale 20, che permetterebbe la realizzazione di un collegamento sicuro e pienamente fruibile".