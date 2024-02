Servizio Civile, a Forlimpopoli 6 posti messi a disposizione dalla Cooperativa Valli e dall’istituto comprensivo Rosetti

Mancano pochi giorni alla scadenza – fissata per il 15 febbraio alle 14 - per la presentazione delle candidature al Servizio Civile Universale per l’anno 2024. Nel territorio di Forlimpopoli sono disponibili sei posti, relativi a tre diversi progetti. Nell’ambito del progetto “Casetta mia” dedicato all’assistenza delle persone con disabilità, la Cooperativa Lamberto Valli mette a disposizione 2 posti (uno nel centro residenziale e uno nel centro diurno).

Due, invece, i progetti attivati dall’Istituto Comprensivo Emilio Rosetti nell’ambito Animazione culturale verso minori: si tratta del progetto “C’erano una volta i libri” imperniato sul ruolo delle biblioteche scolastiche (2 posti a disposizione) e del progetto “Il Compagno Segreto” per favorire attività di supporto, integrazione e aggregazione dei ragazzi (2 posti a disposizione).

Possono candidarsi i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ai volontari del Servizio Civile saranno riconosciuti 507,30 euro netti mensili. La domanda va presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol, collegandosi a https://domandaonline.serviziocivile.it/. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/