Servizio Civile, opportunità anche all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il bando per la selezione di 753 operatori volontari da avviare in progetti di servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all’art.icolo1 della legge n. 288/2002 e all’articolo 40 della 289/2002. Per i giovani che hanno fra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Universale è un’opportunità per vivere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva all’interno delle comunità che consente di acquisire competenze spendibili successivamente nel mondo del lavoro e di inserirsi in una rete di interessanti relazioni professionali e umane. Il progetto, che ha durata di un anno, prevede 25 ore settimanali di servizio, con un compenso di 507,30 euro netti mensili.

La Sezione Territoriale Uici di Forlì e Cesena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti valuta candidati volontari per due posti disponibili per un progetto dal titolo “Un Ausilio per l'autonomia” Articolo 40 Forlì-Cesena. I volontari saranno chiamati a svolgere attività di sostegno domiciliare pomeridiano alle famiglie di minori disabili visivi; servizio di lettorato e servizi vari a domicilio; attività ludico-ricreative individuali (shopping, teatro); promozione di attività finalizzate al superamento dell’esclusione sociale; attività di sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana; e attività collettive e di segreteria.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande On Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità dello Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere sulla piattaforma stessa. In seguito alla scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di convocazione saranno pubblicati al link: https://uiciemiliaromagna.it/sezioniterritoriali/unione-italiana-dei-ciechi-e-degli-ipovedenti-di-forl%C3%AC-cesena. Per tutte le informazioni: www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/11/bandociechigrandiinv_2023/. Gli uffici sezionali sono a disposizione per qualsiasi informazione e per offrire supporto nella compilazione della domanda. Per informazioni, mail uicfo@uici.it; telefono 0543 402247 (sito internet www.uiciemiliaromagna.it).