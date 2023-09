È Gianrico Carofiglio l'ospite speciale del giovedì del Buon Vivere. E c'è anche il "Caterpillar live" di Rai Radio2

Sarà Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, l'ospite speciale del giovedì del Festival del Buon Vivere. La nuova giornata si aprirò con la seconda e ultima parte (dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele, in Sala Arancione) de "Il valore sociale del cibo: workshop e attività di storytelling, sull’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione" a cura di Cim Onlus. Alle 10 la Chiesa di San Giacomo, per "Il BV in un libro – BV scuole", propone "Il vento contro" con Daniele Cassioli (campione mondiale sci nautico) in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. Alle 16.30, nel giardino delle Scuole Francescane, c’è poi "Le radici di una comunità educante", attività ludico ricreative in ambienti naturali e storici a Forlì a cura dell'associazione "Il Cantico Aps – Genitori e amici della Scuola dell’Infanzia Suore Francescane" di Forlì, in collaborazione con Scuola dell’Infanzia paritaria Suore Francescane Gruppo Scout Agesci Fo1 Manoni 2.0 Belle Arti.

Dalle 18 alle 20, RaiRadio2 presenta dalla Chiesa di San Giacomo "Caterpillar live from BV", con Massimo Cirri in diretta da Forlì e Sara Zambotti in collegamento dagli studi di Milano. Alle 18 il Refettorio dei Musei San Domenico ospita "La relazione tra uomo e natura e la gestione del territorio", presentazione del progetto “Eventi climatici estremi e realtà locali” e della mostra “Segni e suoni di Vaia”. Partecipano Claudio Lucchin (architetto ideatore della mostra), Roberto Besana (autore delle foto della mostra), Tonino Bernabè (vice-presidente Fondazione AlberItalia), Roberto Camporesi (presidente ass.ne Nuova Civiltà delle Macchine APS), Mariangela Ravaioli (co-coordinatrice del comitato scientifico del progetto), Margherita Venturi (co-coordinatrice del comitato scientifico del progetto). Alla fine dell’incontro, inaugurazione della mostra in via Valverde 15 con aperitivo e un buffet, a cura dell'Asccoazione Nuova Civiltà delle Macchine APS.

Alle 18.30, alla Cittadella del Buon Vivere, ecco lo spettacolo musicale "La Bottega Magica", l’occasione per scoprire (o riscoprire) storie e tradizioni locali legate al mondo della moda, senza dimenticare le musiche e gli eventi storici più importanti del secolo scorso. L'appuntamento sarà cura de "Gli Ululanti", Ausl della Romagna, Teatralmente, Centro Ulisse e Centro Diego Fabbri. Sempre alle 18.30, alla Sala San Luigi va in scena "Orribile scuola", viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare con una dose d’ironia in quel mondo meraviglioso che l’autore condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze. Uno spettacolo teatrale di e con Enrico Galiano (scrittore e insegnante), con musiche del cantautore Pablo Perissinotto.

Alle 20.30 l’Arena del Buon Vivere propone quindi Antropocene: l’epoca umana, una proiezione silent cinema in doppia lingua per riflettere sul tema del cambiamento climatico. A cura di Sala San Luigi, in collaborazione con Cooperativa Equamente e Altro Mercato Forlì. Per iscrizioni: bit.ly/bv23silentcinema. E alle 21 la Chiesa di San Giacomo vedrà protagonista lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio in Il potere della gentilezza. Un’orazione civile. La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza. Essa è il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta. Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani.

La mattinata di venerdì

Alle 10, nella Chiesa di San Giacomo, la sezione del Festival "Il BV in un libro – BV scuole" presenta "Geografia di un dolore perfetto", mattinata con l’autore che aiuta a indagare il rapporto più antico, autentico e complicato: quello tra figlio e genitore. Con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.