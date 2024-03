Settimana Santa perturbata, non solo piogge. Attesi venti di burrasca fino a 80 chilometri orari: scatta l'allerta meteo

Proseguirà per tutta la giornata di mercoledì l'ondata di maltempo in atto da martedì. Anche sulla Romagna si stanno facendo sentire gli effetti una vasta depressione centrata sull’Europa sud-occidentale. Il passaggio perturbato verso est porterà non solo piogge diffuse, ma anche un rinforzo della ventilazione, dapprima di scirocco e successivamente tra libeccio e ponente. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento, "gialla" sulla fascia pianeggiante e "arancione" su quella pedemontana.

"Nella serata di mercoledì - si legge nell'avviso - è prevista sulla fascia appenninica ventilazione sostenuta da sud-ovest con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-80 chilometri orari) e possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Si prevedono deboli precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, moderate anche a carattere di rovescio nel settore appenninico centro-occidentale, dove potranno generare localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore".

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "la persistenza di un promontorio anticiclonico, seppur in indebolimento, potrà favorire condizioni di tempo prevalentemente stabili ma con la possibilità di deboli piovaschi sulle aree del crinale centro-occidentale; al termine del periodo, un probabile ingresso di correnti sud-occidentali sul territorio regionale potrà dare luogo a una maggiore instabilità".

Le festività pasquali saranno condizionate dalla vicinanza di una vasta depressione stazionaria tra l’Oceano e l’Europa occidentale. Pasqua dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutta, con il passaggio di temporanei annuvolamenti e isolati piovaschi solo sui settori più occidentali. Un’altra perturbazione, infine, potrebbe transitare tra la sera di Pasqua e il giorno di Pasquetta, con il rischio di pioggia che potrebbe farsi più concreto. Soffierà durante il periodo lo Scirocco: di fatto la Pasqua ventosa, ma non fredda.