Sfilano gli Alpini: commemorata la battaglia di Nikolajewka del 1943

Domenica gli Alpini hanno commemorato la battaglia di Nikolajewka. La chiesa di Coriano ha ospitato il rito religioso al quale hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, il presidente della Sezione Bolognese-Romagnola Roberto Gnudi ed una rappresentanza del Comune di Ferrara. Gli onori di casa sono stati del Capogruppo degli Apini di Forlì, Carlo Augelli. E' seguita la deposizione della corona ai caduti al Cippo presso il cimitero monumentale. Ad accompagnare la manifestazione il Corpo Bandistico "Verdi", che ha iniziato la sfilata dalla chiesa di Coriano fino al Cimitero Monumentale con le note del "Trentatrè". Combattuta il 26 gennaio del 1943, la battaglia di Nikolajewka fu uno degli scontri più importanti sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale, combattuto con eroismo dagli Alpini.

La Legge numero 44 del 5 maggio 2022 ha istituto la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini. L'obiettivo principale della giornata è non solamente ricordare gli eventi della battaglia, bensì di promuovere i valori che hanno incarnato e che incarnano gli Alpini. Questi valori includono la difesa della sovranità e dell'interesse nazionale, nonché l'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. La Giornata nazionale della memoria degli Alpini è dunque un'occasione per onorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno servito con dedizione nella battaglia di Nikolajewka e per riflettere sui principi e ideali che continuano a caratterizzare gli Alpini nella storia contemporanea.