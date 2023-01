Shoah, Santa Sofia celebra il Giorno della Memoria al Parco Guelfo Zamboni

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, dedicato al “ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari nei campi nazisti”. Venerdì, alle 10, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale insieme ad Anpi Santa Sofia, alle Associazioni Reduci e Combattenti, agli Alpini sezione Dino Bertini si ritroveranno per deporre una corona al monumento a Guelfo Zamboni, Console Generale d’Italia a Salonicco che nella città greca, occupata dai nazisti, salvò dalla deportazione circa 350 ebrei.

"Ribadiamo sempre quanto sia importante ricordare quanto avvenne nei campi di concentramento e, in generale, durante la Shoah ai danni di ebrei, nomadi, prigionieri politici, omosessuali - commenta l’assessora alla cultura Isabel Guidi -. Per questo ogni anno ci ritroviamo a deporre una corona al Monumento di Guelfo Zamboni. Nel 2023 la commemorazione sarà molto semplice e senza la presenza degli studenti, semplicemente perché i ragazzi più grandi dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia assisteranno, nelle prossime settimane, ad uno spettacolo teatrale che vede protagonisti un ex comandante dei campi di sterminio intervistato da una giornalista ebrea: non parteciperanno al gesto simbolico della deposizione della corona ma avranno, comunque, modo di riflettere su queste importanti tematiche".

"La memoria dell’Olocausto, dei suoi martiri e dei suoi eroi è di estrema importanza - conclude la presidente dell'Anpi di Santa Sofia Liviana Rossi -. Serve a ricordare ai popoli illuminati e democratici fin dove può portare il razzismo e ci ricorda la necessità di combattere sempre e in ogni contesto contro tutti gli aspetti di questo odio".