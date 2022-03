Si rafforza il legame tra Stati Uniti e Forlì: visita in Municipio della console generale Ragini Gupta

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto lunedì in Municipio la console generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta. L’incontro si è tradotto in un proficuo momento di interlocuzione per approfondire e consolidare lo stretto rapporto di amicizia e collaborazione istituzionale che intercorre tra l’amministrazione comunale di Forlì e gli Stati Uniti. "Ringrazio di cuore la Console Americana Ragini Gupta per esserci venuta a trovare proprio in un momento come questo, in cui la diplomazia e il dialogo inter-istituzionale devono essere le nostre priorità - ha dichiarato a margine della visita il sindaco Zattini -. È stato un onore e un piacere poterla accogliere in Municipio e conversare in grande armonia sulle eccellenze del nostro territorio e sulle possibili esperienze di scambio e collaborazione tra i nostri due Paesi. La sua presenza, al pari della sua esperienza diplomatica, ci ha permesso di rinforzare lo storico legame di stima e amicizia che unisce la nostra comunità e quella americana”