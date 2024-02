Si rafforza la squadra degli assistenti civici di Forlì: "Prezioso esempio di partecipazione cittadina"

Si rafforza la squadra degli assistenti civici di Forlì. In occasione della seduta del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio è stato consegnato l'attestato di partecipazione a coloro che hanno partecipato al decimo corso di formazione, organizzato dalla società cooperativa sociale Risorsa cittadino. Hanno ricevuto il diploma Giuseppa Astorino, Italia Biancheteli, Antonio Di Pilato, Massimo Gasperoni, Patrizia Landi, Antonella Neri, Sergio Neri, Marco Silvani e Marco Lijoi. "Gli assistenti civici sono importanti per la nostra città e svolgono una funzione essenziale per la sicurezza urbana", ha affermato la presidente del Consiglio comunale, Alessandra Ascari Raccagni. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente degli Assistenti Civici Aldo De Bellis, la segretaria è Marina Ghirelli e l'assessora Andrea Cintorino. "La loro volontà e disponibilità a lavorare attivamente per la nostra comunità, sono un prezioso esempio di partecipazione cittadina", le parole di Cintorino, che ringrazia i volontari per "l'impegno e il dimostrare quanto si possa amare la propria città".

