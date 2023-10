Si ribalta con l’escavatore e finisce in una scarpata: trasportato al Bufalini con l’elimedica

Incidente a San Benedetto in Alpe, in zona monte Gemelli, con intervento del Soccorso Alpino. Un uomo stava lavorando lungo una strada secondaria su un escavatore quando il mezzo si è ribaltato ed è caduto in una scarpata. Subito è stato richiesto l’intervento di EliBologna: giunto sul posto ha sbarcato, con pattino a terra, il Tecnico di Elisoccorso (del Soccorso Alpino) ed il personale sanitario che, insieme agli operatori dell’ambulanza 118 di Rocca e i Carabinieri Forestali di San Benedetto in Alpe, hanno posizionato il paziente sulla barella e lo hanno imbarcato sul velivolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cesena per ricevere le cure del caso.