Si rinnovano i vertici del'Associazione Arma Aeronautica: Renato Cappelli alla presidenza

Si è rinnovato il Consiglio Direttivo della sezione di Forlì dell’Associazione Arma Aeronautica. L'organo conta numerosi soci e consiglieri d’alto profilo aeronautico, con specifiche competenze nei settori, amministrativo, tecnico, logistico, reparti d’eccellenza di vigilanza e intelligence e coordinamento eventi istituzionali, nonchè settori civili legati all’informatica, all’edilizia e allo sport, in particolare Coni e Panatlhon, e per finire all’amministrazione dell’Interno e del settore Giudiziario.

Il presidente uscente, l'ex vice prefetto di Forlì Umberto Grani, ha passato il testimone all'avvocato Renato Cappelli, ex Ufficiale del Corpo di Commissariato Aeronautico del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì, che avrà l’onore di condurre il qualificato team di neo consiglieri verso le Solenni Celebrazioni del 100esimo Anniversario della Fondazione dell’Aeronautica Militare Italiana, nel marzo del 2023.

In questo particolare contesto verrà dato ampio risalto alle strutture dell’Aeronautica, come appunto lo storico immobile sede della Sezione di Forlì dell’Associazione Arma Aeronautica, la Torre Numai, edificio di alto pregio che testimonia la memoria e la storia aeronautica, unico nel suo genere in tutta Italia, che darà ampia visibilità alla città di Forlì e al territorio forlivese.

Questa la composizione del consiglio direttivo: alla presidente Cappelli, il vice presidente vicario Franco Maroncelli, il vice presidente il professor Ivan Balelli, il segretario maresciallo luogotenente Michele Serio, il tesoriere maggiore Giovanni Marinelli, il capo nucleo di Modigliana avvocato Vincenzo Staffa, il rappresentante aggregati Paolo Chilovi, il consigliere colonello Emilio D'Alessandro, il consigliere Enrico Lavoratti e il consigliere Grani.