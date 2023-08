Si riunisce il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Aprono le scuole: la stazione osservata speciale

Si chiude con un bilancio nettamente positivo la parentesi estiva della Polizia di Stato a Cesenatico. Gli agenti sono stati operativi da luglio fino a lunedì 28 agosto nella cittadina rivierasca affollata di turisti. Polizia di Stato molto attiva sia nell'attività di prevenzione e contrasto dei reati che nell'aiuto a residenti e turisti in difficoltà.

A tal proposito martedì mattina si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che è stato presieduto dal vice-prefetto vicario Giovanna Longhi, alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e i rappresentanti dei Comuni di Cesena, Forlì e Cesenatico. In una nota della Prefettura si legge che "gli amministratori locali hanno espresso soddisfazione per la visibile presenza e attività svolta dalla Polizia nei territori di riferimento".

Resta a Forlì e a Cesena, il nodo critico delle stazioni ferroviarie, luoghi "sensibili rispetto al verificarsi di episodi di criminalità". Nella città malatestiana è ancora fresco il violento episodio dell'aggressione al titolare cinese del bar che si trova a pochi passi dalla stazione. Nella riunione si è convenuto "in vista della prossima apertura delle scuole, e quindi del maggior transito degli studenti in queste aree, di predisporre mirate attività di vigilanza in queste zone". Come è noto a Cesena nella zona della stazione, al 'Cubo', sono presenti i principali licei della città.