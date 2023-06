L'appello della sindaca di Tredozio a "Salotto blu": "Non ci lasciate soli"

È un appello, e anche uno sfogo dopo giorni di grande tensione, quello che Simona Vietina lancia, conversando con Mario Russomanno, dagli schermi di VideoRegione. La trasmissione andrà in onda sabato sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Siamo di fronte al rischio che le nostre meravigliose montagne si spopolino definitivamente, e sarebbe un disastro anche per la pianura romagnola, spiega". "Qui, aggiunge, dobbiamo ricostruire, aprire collegamenti, pulire i fiumi, creare bacini di accumulo. E non abbiamo mezzi, soldi e neppure professionalità per farlo. Ci si deve dare la possibilità di assumere personale e competenze. Il nostro ufficio tecnico è svuotato, sto prendendo decisioni tecniche io, in emergenza, che di mestiere sono insegnante!". Nel corso della trasmissione, per la quale la sindaca ha fornito immagini che spiegano più di qualsiasi descrizione il disastro che le frane hanno creato, ha confessato di temere che le luci della attenzione pubblica e mediatica si spengano e che le popolazioni collinari e montane vengano lasciate sole ad affrontare i gravissimi problemi lasciati dalla alluvione.