Sindacati, il forlivese Delmo Crociani nominato segretario regionale Ugl per le Autonomie

Per effetto della nomina conferitagli da Ornella Petillo, segretario nazionale Ugl per le Autonomie, la federazione sindacale che raggruppa tutti i lavoratori delle autonomie locali, le cooperative sociali che con questi Enti si rapportano, fino alle partecipate e alle società in house, Delmo Crociani assume l'incarico di segretario regionale di categoria dell'Emilia-Romagna. "Mi accingo a ricoprire questo nuovo incarico con la necessaria determinazione ed anche con tanto impegno - afferma Crociani -. Ringrazio i vertici Ugl per la fiducia accordatami e garantirò il massimo impegno, nella consapevolezza della responsabilità che mi attendono nelle nuove sfide che andrò ad affrontare a fianco, e a sostegno, dei lavoratori del comparto". Il segretario dell'Ugl Romagna Filippo Lo Giudice si congratula con il nuovo segretario regionale delle Autonomie e gli augura "buon lavoro" con l'obiettivo di "radicare sempre di più la sigla sindacale in questa categoria così importante per la nostra comunità".