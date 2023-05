Zattini a Giorgia Meloni: "Metà Forlì è a terra, le vallate sono isolate e il fango si sta indurendo col sole"

Presente all'incontro in prefettura a Ravenna con la premier Giorgia Meloni anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini che ha parlato delle urgenze per quanto riguarda il territorio forlivese. Zattini ha spiegato nell'incontro di questo pomeriggio, domenica con la presidente del Consiglio che Forlì è “nella fase 2, ed ora il nostro nemico è il sole che sta seccando il fango e presto sarà impossibile rimuoverlo”.

Sempre a Meloni: “Le rappresento anche una situazione tragica delle nostre colline, con centinaia di frane che impediscono a molti cittadini a venire giù dalle vallate. La cosa più importante è dare a tutti i cittadini il senso che ci sarà il momento del ristoro e della presenza dello Stato, perché metà di Forlì è a terra, contiamo di avere dal Governo l'aiuto che ci aspettiamo”.

Dopo l'incontro lo stesso Zattini ha scritto su Facebook: “In prefettura a Ravenna, con la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il Prefetto, il Capo della Protezione Civile Curcio e il sindaco di Ravenna De Pascale per pianificare le prime azioni del post alluvione. È necessario operare con concretezza. Abbiamo chiesto soprattutto sgravi fiscali immediati per le aree colpite dall’alluvione, idrovore, pompe e autopompe, indennizzi celeri e trasparenti per cittadini e imprese, maggiore sicurezza idraulica per i nostri territori. E poi interventi urgenti su strade e autostrade, sulla viabilità locale ma soprattutto su quella di provincia, nell’entroterra e nei comuni montani. La rassegnazione, in questa terra, non ha mai preso il sopravvento. Romagna più di prima. Forlì più di prima”.