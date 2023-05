Alluvione in Romagna, chiusa temporaneamente l'A14: tratto percorribile dai mezzi di soccorso

Persistono le forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emilia Romagna determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Per questo motivo, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico i seguenti tratti autostradali: A14 Bologna - Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni.

Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni: Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze; e Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. I tratti menzionati rimangono comunque percorribili dai mezzi di soccorso. "Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord", l'infomativa di Autostrade.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.