La disastrosa situazione a Modigliana, ripristinate le linee telefoniche. Lunedì riapre l'ufficio postale

Sono gravissimi i danni subìti dall'alluvione nel territorio di Modigliana "Tutta la viabilità del comune è stata interessata da frane e cedimenti, Modigliana è collegata da Faenza solo nell'accesso sulla provinciale che in località Pappona, è in una situazione precaria e l'accesso è consentito solo per i mezzi di soccorso e autorizzati - afferma il sindaco Jader Dardi -. Nei giorni scorsi alla situazione drammatica della viabilità e delle infrastrutture si è aggiunta la totale mancanza delle comunicazioni che ha aggravato l'organizzazione dei soccorsi. Solo da sabato sera sono ripristinate le linee telefoniche, linee che potranno ripristinare anche il funzionamento dei bancomat e da lunedì riaprirà l'ufficio postale".

"Per la viabilità è indispensabile ricostruire il collegamento verso Faenza per evitare di essere completamente isolati ed abbiamo richiesto l'intervento del reparto Genio dell'esercito che ha già eseguito i primi sopralluoghi e rilevazioni - prosegue il primo cittadino -. Le frane hanno interessato le linee elettriche e dell'acquedotto che in molte parti sono interrotte e sono state attivate le squadre di Hera ed Enel. Grazie alla collaborazione del Soccorso Alpino e della Protezione Civile Anpas si sta intervenendo per portare i rifornimenti di acqua per le persone ancora isolate e per i soccorsi alimentati e la assistenza sanitaria".

Capitolo solidarietà: "In collaborazione con la Pro Loco è stata attivata una raccolta fondi; per gli aiuti alimentari, molti privati e associazioni di altri comuni si sono attivati per portare a Modigliana aiuti alimentari che sono importanti per fornire assistenza aiuto ai cittadini e verso i quali esprimo il più sincero ringraziamento. Per chi vuole promuovere raccolte di aiuti e per coordinarsi, invito a mettersi in contatto con il comune, ufficio anagrafe 0546/ 949520. Raccolgo con favore la disponibilità degli studi tecnici di Modigliana che si sono resi disponibili per i sopralluoghi e verifiche sullo stato delle abitazioni".