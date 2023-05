Maltempo, il punto sulla viabilità: chiuso un tratto di Cervese, qualche allagamento in via Armellino

Dopo i passaggi temporaleschi della prima mattinata non si segnalano particolari criticità nel territorio comunale di Forlì. A fare il punto è il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri. "Sono costantemente monitorati fiumi e canali - prosegue Gualtieri -. Durante la fase più intensa delle precipitazioni siamo intervenuti in via Armellino, a San Leonardo, ma fortunatamente non si segnalano grosse criticità". Sono dodici le pattuglie che stanno monitorando la città, in stretta sinergia con la Protezione Civile. "Anche nella nottata abbiamo schierato delle pattuglie, ma non abbiamo registrato problematiche". Intensa l'attività alla Centrale Operativa: "Abbiamo ricevuto tantissime telefonate da parte dei cittadini e i nostri operatori operativi nel ricevere segnalazioni di allagamenti o situazioni di pericolo per la viabilità". Quanto alla circolazione stradale, è stata chiusa la Cervese al chilometro 10+500 in corrispondenza del guado provvisorio presente per i lavori sul torrente Bevano per l'elevato rischio esondazione. Il traffico è deviato in via Erbosa. La viabilità alternativa è segnalata dalla provincia". Sul resto del territorio, si segnala un albero caduto sulla Bidentina, all'altezza della Pollo del Campo a Santa Sofia. La strada è stata chiusa al traffico.