Sofia e Stella, due forlivesi tra le finaliste di di Miss Principessa d'Europa

La finale nazionale di Miss Principessa d’Europa è alle porte, con cento ragazze da tutta Italia a Rimini e Riccione per 4 giorni. Tra di loro anche le forlivesi Sofia Focacci e Stella Sozzoni. Lunedì arriveranno a Riccione ben 100 bellissime Miss da tutta Italia. Sono le ragazze che dopo oltre 100 selezioni in tutta Italia si sono aggiudicate il Pass per la Finalissima Nazionale di Miss Principessa d’Europa che si svolgera nelle serate del 15 e 16 settembre a Rimini con evento televisivo non aperto al pubblico, secondo disposizioni vigenti.

L’Emilia-Romagna dove opera il Talent Scout cesenate Carmelo Tornatore (già direttore nazionale del concorso) sarà rappresentata da: Camilla Satalino ed Emily Arpino di Cervia, Elena Sofia Foiera di Lido di Savio, Giulia Giostra di Bologna, Iris Shpia di Savignano, Luisa Weyll Moreira di Parma, Maria Beatrice Pasini di Reggio Emilia, Sara Fagioli di Cesena, Sofia Focacci e Stella Sozzoni di Forlì, Sofia Marchetti di Rimini, Venera Vaskautsova di Ferrara. Durante i giorni in riviera saranno presenti numerosi Vip della Tv, Influencer e Miss del passato che terrano compagnia alle nuove. Chi sarà la Miss Principessa d’Europa 2021? L’ultimo titolo Romagnolo appartiene a Virginia Spimi di Rimini incoronata nel 2017.