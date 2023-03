Soroptimist International Club Forlì, una serata di storytelling dedicata al mondo femminile

Fra le iniziative organizzate dal Soroptimist International Club Forlì, col patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato Pari opportunità, per la Giornata della donna, 8 marzo 2023, c’è anche l’incontro del 23 marzo scorso dal titolo “Voci di donne. Racconti al femminile”, che si è svolto in collaborazione con Associazione Fantariciclando Aps di Forlì, Centro Italiano Storytelling e con la partecipazione di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni, Affari) di Forlì. Una serata interattiva di storytelling in cui si intrecciano storie, dedicate al mondo femminile, ed emozioni raccontate dagli ospiti Flavio Milandri e Stefania Ganzini.

Ha introdotto la serata Ivonne Grimaldi, Presidente del Club, che ha salutato i partecipanti, fra i quali la Presidente Fidapa Francesca Mengozzi, mettendo in evidenza come il bisogno di “narrare” faccia parte della nostra stessa vita e come sia importante per le donne raccontarsi non come vittime e neppure oggetti, ma come soggetti capaci di gestire un ruolo attivo e di responsabilità nella società contemporanea.

I due protagonisti della serata si sono alternati recitando storie di donne, che pur lontane nel tempo, esprimono la tenacia delle protagoniste, consapevoli del giusto valore delle proprie azioni e determinate a portarle avanti.

Milandri ha chiuso l’incontro parlando del progetto “La complessità geometrica della margherita”, che, curato da Fantariciclando assieme al Soroptimist forlivese e al Centro Italiano Storytelling, prevede letture, narrazioni e dono di libri al reparto Pediatria dell’Ospedale di Forlì (il progetto ha il patrocinio di Ausl Romagna)

Flavio Milandri. Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Bologna – Campus di Forlì, è Presidente dell’Associazione Fantariciclando e co-fondatore della LUnGi – Libera Università del Gioco di Forlì. Sociologo, saggista, giornalista-pubblicista, educatore museale, curatore del Metamuseo Girovago, racconta e a volte scrive: per 12 anni ha raccolto nel progetto “Storia e storie” frammenti di vita nel territorio italiano e non, a partire dalla Romagna.

Stefania Ganzini. È socia fondatrice del Centro Italiano Storytelling e membro attivo della Federazione Asiatica degli Storyteller (Feast). Storyteller e formatrice, ha condotto workshop ed eventi di storytelling per le imprese e per organizzazioni che operano nel sociale, Da oltre 20 anni collabora con Fantariciclando per la promozione dell’educazione civica ed ambientale attraverso laboratori di manualità con materiali di riciclo.