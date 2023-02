Il Soroptimist ricorda la sua socia storica dell'arte. Una serata dedicata alla ceramica portoghese

Il Soroptimist International Club Forlì ha presentato, giovedì 23 febbraio, al Circolo Tennis di Carpena, il libro "La Madonna del fascio a Predappio - il pannello di azulejos", curato da Anabela Ferreira, socia del Club. All’incontro sono intervenuti, oltre all’autrice, Roberto Canali, sindaco di Predappio, Luca Lambruschi, assessore alla Cultura e vicesindaco del Comune di Predappio e Franco Sami. Ha introdotto la serata Ivonne Grimaldi, presidente del Club, che ha sottolineato come il libro sia dedicato alla memoria di Maria Cristina Gori, la stimata storica dell’arte, socia del Soroptimist forlivese, tragicamente scomparsa 17 anni fa. Ha ringraziato inoltre, per il patrocinio e il contributo il Comune di Predappio, per la collaborazione la famiglia di Maria Cristina, rappresentati rispettivamente, dal Sindaco e dal Vice Sindaco, e dal marito Franco Sami. Ha ricordato inoltre come la serata sia stata patrocinata dagli assessorati alla Cultura sia del Comune di Forlì che del Comune di Predappio.

"Questo volume – spiega Anabela Ferreira - desidera essere innanzitutto un omaggio all’arte della ceramica portoghese presentando l’unico pannello di azulejos di queste dimensioni, completo e integro esistente nel territorio italiano, ma vuole essere anche un ricordo della persona e degli importanti studi della storica dell’arte Mariacristina Gori, la prima a scrivere su questo argomento in maniera precisa e dettagliata. Il suo testo sul pannello della Madonna del fascio presente nell’Asilo Santa Rosa a Predappio, si trova all’interno degli Atti del Convegno svoltosi a Predappio il 30 giugno 2001, ma oggi ritrova una nuova dimensione divulgativa con questa edizione fortemente voluta dalla famiglia, dagli studiosi, dalle amiche e amici e realizzata con la collaborazione e il contributo dell’amministrazione comunale di Predappio. A tutti i miei ringraziamenti".

L’opera di ceramica “La Madonna del fascio” – che raffigura la Madonna con Gesù Bambino in trono tra gli angeli, posta all’interno dell’Asilo Santa Rosa a Predappio - costituisce un unicum dal punto di vista iconografico: propone un singolare connubio fra il revival di modelli iconografici italiani del Rinascimento e la grande tradizione dell’azulejo portoghese. È costituita da circa 400 piastrelle maiolicate che riprendono la tradizione dell’arte delle piastrelle maiolicate, chiamate, per l’appunto in portoghese azulejos (dall’arabo az-zuleycha: pietra lucida, terracotta) che si sviluppò nel territorio lusitano a partire dal XVI secolo. Realizzata nel 1927 in Portogallo, è presentata al pubblico per la prima volta in occasione dell’esposizione Internazionale di Milano di quell’anno. Esposta per lungo tempo a Palazzo Braschi a Roma, e dopo essere stata inizialmente destinata alla Rocca delle Caminate, fu invece collocata nel refettorio dell’Oratorio e Asilo di Santa Rosa di Predappio, dove è tuttora.

L’autore, Leopoldo Battistini, nato a Jesi nel 1865, all’età di 24 anni si trasferì in Portogallo per restarvi fino alla morte nel 1936, lavorando attivamente in bottega, a scuola e nel laboratorio della sua fabbrica di ceramica di Lisbona.

Il libro è disponibile negli uffici del Comune di Predappio. Anabela Ferreira, portoghese d’origine ma forlivese di adozione dal 1990, oltre a scrivere e pubblicare delle traduzioni, come quella in portoghese della Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene di Pellegrino Artusi (che ha vinto nel 2022 il premio internazionale Gourmand Awards nella categoria per la migliore traduzione del settore in portoghese in l’Italia), è docente di lingua portoghese presso il Dit - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università degli Studi di Bologna, campus di Forlì.