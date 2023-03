Sorpreso "alticcio" al volante, alza le mani contro i Carabinieri e poi viene trovato con la droga: arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono la serie di accuse che hanno portato all'arresto un cittadino di nazionalità straniera. I fatti si sono consumati a Forlimpopoli: tutto ha avuto inizio quando i Carabinieri artusiani hanno sorpreso l'individuo alla guida della sua vettura in stato d'ebrezza.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il trasgressore si è dimenato, colpendo i militari in servizio. Dopo essere stato bloccato, è scattata una perquisizione che ha portato al sequestro di droga oltre ad un bilancino di precisione. Altro stupefacente, oltre all'occorrente per pesarlo, è stato trovato in casa. A quel punto è scattato l'arresto. Nella circostanza un militare ha riportato una lieve lesione ad una mano.