"Sosteniamo le scuole alluvionate": al via la raccolta fondi dell'associazione "Poldo and Friends"

Una raccolta fondi su GoFundMe per fare in modo che i bambini di Forlì abbiano al più presto tutto il necessario per tornare a scuola. Ad organizzarla l’Associazione Poldo and Friends, nata in memoria di Alessio Mosconi, per tutti Poldo, scomparso prematuramente il 29 gennaio 2019 all’età di 43 anni. "In questo momento di emergenza alluvionale che ha colpito la nostra amata Forlì, l’Associazione Poldo and Friends, che da quando è nata ha realizzato diversi progetti per bambini e famiglie, si sente in dovere di andare in aiuto", si legge nella premessa che illustra il perchè dell'iniziativa.

"La popolazione - scrivono - è stata duramente colpita e sono state oltre 2.300 le persone sfollate perché le loro case risultano non sicure. Famiglie intere hanno perso tutto, casa, auto, vestiti, beni personali e l’Associazione si è attivata subito acquistando e distribuendo materiali e viveri che l’emergenza ha reso necessari. Anche le scuole e gli asili hanno subìto grossi danni, aule da ripristinare, tanti libri distrutti, banchi, materiale: tutto da buttare”.

"È proprio a loro - proseguono - che con questa campagna di raccolta fondi la nostra Associazione vorrebbe dare un aiuto immediato e concreto per ricominciare al più presto e far sì che i bambini possano usufruire nuovamente del necessario per tornare a scuola con serenità”. La campagna, arrivata a 5.600 euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/ybmze-alluvione-forli