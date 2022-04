Spaccio di cocaina in un parcheggio della città, arrestati due ventenni

Due giovani sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Si tratta di due albanesi finiti nella rete dei Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile di Forlì nei giorni scorsi, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto ed alla repressione del consumo e del traffico di sostanze stupefacenti. I militari sono partiti da alcune segnalazioni che parlavano di un’attività di spaccio di droga condotta in un parcheggio della periferia forlivese e che vedeva quali acquirenti giovani assuntori di droghe del luogo, generando preoccupazione nelle famiglie. L’attività investigativa condotta dagli uomini dell’Arma, nei giorni scorsi ha permesso di ricostruire il modus operanti degli spacciatori che sono stati identificati in due giovani albanesi poco più che 20enni che avrebbero spacciato cocaina, di cui sono stati sequestrati alcuni grammi. Gli arrestati sono stati giudicati dal Tribunale dei Forlì davanti al giudice Elisabetta Giorgi (pm Federica Messina), che ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa del giudizio ordinario.