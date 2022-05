A fronte di questo impegno il Comune mette a disposizione un massimo di 30mila euro (oltre Iva). L’affidamento avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa: questo significa che non si terrà conto solo del ribasso economico, ma anche - anzi, soprattutto - della qualità del progetto (fino a 70 punti su 100). Copia integrale del bando è scaricabile dal sito dell'Amministrazione comunale (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1955). IIl termine per la presentazione delle offerte scade il 10 maggio.

Tre i filoni di programmazione a cui l’incaricato dovrà provvedere nei nove giorni della Festa: gli spettacoli in arena (indicativamente 4 o 5), l’animazione di strada e la rassegna di teatro ragazzi nel fossato della Rocca. Secondo le indicazioni fornite dal Comune, gli organizzatori dovranno definire i tre cartelloni, badando a valorizzare non solo il tema centrale della Festa, ma anche la presenza delle realtà locali che presenteranno progetti in sintonia con il contesto, e occuparsi anche di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali durante la manifestazione.

Spettacoli in arena, animazione in strada e teatro per ragazzi: aperto il bando per il cartellone degli spettacoli alla Festa Artusiana