Sport e inclusione: il Lions Club Forlì Valle del Bidente dà il via al Premio "Girolamo Mercuriali"

La Scuola Caterina Sforza ha ospitato il convegno su “Sport, inclusione, disabilità”, organizzato dal Lions Club Forlì Valle del Bidente con la collaborazione di Special Olympics Italia e del Distretto Lions 108A, con il patrocinio del Comune di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Al convegno hanno parteciperanno Giovanni Battista Furno (presidente Lions Club Forlì Valle del Bidente), Paolo Dell'Aquila (responsabile distrettuale “Premio G. Mercuriali” - Lions Distretto 108A), Gian Luca Zattini (sindaco del Comune di Forlì), Mario Boccaccini (Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108A), Giuliana Marsico (dirigente scolastico Istituto Comprensivo numero 1 Forlì), Gabriele Obino (Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ufficio VII Forlì-Cesena), Donatella Donati (professore a contratto di Sport e disabilità, Università di Verona), Enrica Malerba (Responsabile del Plesso Scuola Secondaria di primo grado “Caterina Sforza”), Cristiano Previti (direttore regionale Special Olympics Italia - Team Emilia Romagna) e gli atleti Luciano Curziotti, Francesco Mucci, Marco Fabbri e Fabiana Falco (atleta partner).

Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza dello sport come fenomeno educativo, come mezzo per favorire l’inclusione di persone differenti per convinzione, etnie, sesso, età e religione. L’attività sportiva educa alla pace e alle relazioni sociali, insegna come lavorare insieme per un obiettivo comune, permette di infrangere barriere sociali. Nel caso di Special Olympics e delle Paralimpiadi, supera le barriere di fra normodotati e disabili, favorendo l’integrazione e dimostrando come l concetto di “normalità” non sia scontato biologicamente e socialmente. Il Premio dedicato a Girolamo Mercuriali su sport e inclusione parte con questo momento formativo e incentiva i ragazzi a preparare elaborati multimediali o grafici o musicali. Il termine per la partecipazione al concorso è il 5 aprile 2024. Il Premio si concluderà con una corsa per staffetta non competitiva, dopo la quale saranno proclamati i vincitori. Per informazioni consultare il sito web https://www.lionsforlivalledelbidente.it/ o scrivere all’indirizzo info@lionsforlivalledelbidente.it