Stanata dalla telecamere mentre ruba al supermercato dell'iper: insospettabile finisce nei guai

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati nei controlli anti-covid, finalizzati anche a garantire il mantenimento del distanziamento soprattutto nei supermercati, venerdì sera hanno denunciato per "furto" e "resistenza al pubblico ufficiale" una cinquantenne forlivese, completamente incensurata. La donna, che si è presentata al "Conad" del supermercato “Punta di Ferro”, ha rubato diversi generi alimentari togliendoli prima dalla confezione per poi metterli in uno zainetto che indossava sulle spalle.

Ripresa dalle telecamere di sorveglianza, il personale del supermercato ha invitato la malcapitata a restituire quanto aveva rubato. Tuttavia la cinquantenne si è alternata in modo eccessivo tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Gli uomini dell'Arma, giunti sul posto, hanno cecato invano di calmarla anche perché successivamente si è avventata contro i carabinieri stessi costretti poi a denunciarla sia per furto che per resistenza al pubblico Ufficiale. La donna ha continuato col suo comportamento ostativo anche in caserma, senza darne una spiegazione. Dagli accertamenti effettuati poi la signora e risultata priva di precedenti penali ed in possesso anche di un’autovettura di lusso.