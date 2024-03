Circa duemila atleti provenienti da 49 province in strada per partecipare alla StraForlì

Si è snodata per le vie della città la prima edizione della ‘StraForlì’, la mezza maratona di 21 km ha portato in città 2.000 atleti, tra amatori e professionisti, provenienti da 49 province diverse. Piazza Saffi ha fatto da cornice per la partenza e l’arrivo della gara, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta. Il primo ad aver tagliato il traguardo è stato il forlivese Andrea Sanguinetti con il tempo di 1 ora e 6 minuti, mentre per le donne la vincitrice è Paola Baghiroli con 1 ora e 21 minuti.

"Quella di oggi è stata una bellissima giornata di sport e festa. La StraForlì è riuscita a coinvolgere l’intera città, che ancora una volta si è dimostrata all’altezza di eventi come questo. Un grazie speciale a tutti i volontari e gli agenti della polizia locale che, con la loro professionalità e il loro impegno, hanno garantito l’ottima riuscita dell’iniziativa. La corsa, infatti, si è svolta nella più totale sicurezza di tutti i partecipanti. Ci teniamo a ringraziare anche i cittadini forlivesi che, nonostante le modifiche alla viabilità per permettere il passaggio dei podisti, hanno dimostrato pazienza e comprensione. Il grande risultato di oggi si aggiunge a quelli già ottenuti negli ultimi cinque anni da questa amministrazione, che punta a far crescere sempre di più la nostra bellissima città", così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

Commenta anche il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo: "La partecipazione straordinaria ha dimostrato lo spirito comunitario e la passione per lo sport che anima Forlì.

Un ringraziamento speciale a tutti gli atleti, gli organizzatori e i volontari che hanno reso possibile questa festa dello sport. È un onore vedere la nostra comunità unirsi in una celebrazione così vibrante e positiva. Continueremo a lavorare per rendere Forlì un punto di riferimento per gli eventi sportivi, promuovendo salute, gioia e unità".